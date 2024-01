Cold ironing ed elettrificazione banchine portuali: per l’aliquota ridotta manca l’ok della Commissione Ue Il Consiglio europeo ha già concesso il suo nullaosta per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 manca però l’autorizzazione della Commissione europea; attualmente va quindi applicata l’aliquota ordinaria e, una volta ottenuto il benestare della Commissione sarà possibile chiedere il rimborso di quanto vesrato in più