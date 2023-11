Noleggio effettuato dall’albergo, così la comunicazione dei corrispettivi

La domanda

Qual è il corretto comportamento da adottare in relazione ai servizi di noleggio bicicletta prestati ad un albergo per conto dei suoi clienti? A singolo servizio concluso, si emette il documento commerciale utilizzando il servizio dell’agenzia delle Entrate e si invia una copia all’albergo. L’albergo, dopo aver fatturato ai clienti il soggiorno e il servizio di noleggio bici allegando il documento commerciale emesso, nel mese successivo paga per i servizi di noleggio con un unico bonifico bancario. Nell’emissione del documento commerciale è corretto indicare i corrispettivi come “non incassati” e a pagamento avvenuto generare un nuovo singolo documento per ciascuno di quelli emessi come non incassati (circolare 3/E/2020) richiamando gli elementi identificativi di quelli precedenti ma questa volta indicando come incassati con strumenti elettronici? È possibile all’atto del pagamento generare un solo documento riepilogativo, richiamando al suo interno gli elementi identificativi di quelli precedenti non riscossi?

M. D. - Como