Come sanare l’errata trasmissione dei corrispettivi in caso di liquidazione e versamento Iva corretti

La domanda

Un supermercato vende sia alimentari che tabacchi e trasmette allo Sdi sia i corrispettivi in ventilazione per i prodotti alimentari, che gli incassi dei tabacchi, per sue esigenze di controllo delle casse, pur sapendo che non c’è obbligatorietà di invio dei tabacchi. Nel mese di febbraio 2023, a seguito del cambio del gestionale delle casse, ha inviato erroneamente e per parecchi giorni i corrispettivi in modo cumulativo e cioè senza distinguere i corrispettivi in ventilazione dagli incassi dei tabacchi. In sostanza i tabacchi sono confluiti erroneamente nell’ammontare dei corrispettivi da ventilare. Tuttavia, la liquidazione Iva mensile di febbraio è stata calcolata correttamente, scorporando dal totale inviato i tabacchi, con nessun danno quindi per l’erario. Sapendo che non è possibile correggere i files già trasmessi, si è optato per segnalare l’anomalia all’interno del portale «Fatture e corrispettivi» alla sezione «Monitoraggio delle ricevute dei files trasmessi». Si chiede se è opportuno segnalare anche in altro modo l’accaduto all’agenzia delle Entrate e se risultano sanzioni da versare.

R. G. - Vicenza