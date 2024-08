Comitati di esperti per aiutare la sostenibilità nelle Pmi

La sostenibilità è destinata a diventare un cardine per le imprese. Dal prossimo anno, circa 7mila imprese italiane non quotate, 50mila a livello Ue, avranno l’obbligo di rendicontazione secondo i criteri Esg. Un processo che richiede una corporate governance adeguata, a maggior ragione se si pensa che la sostenibilità non si limita alla realtà aziendale ma coinvolge il contesto in cui l’impresa opera e la filiera dei fornitori. Quindi la platea sarà molto più vasta rispetto alle imprese obbligate...

