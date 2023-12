Commercio di crediti da parte dei professionisti irrilevante ai fini reddituali

Se un professionista acquista, anche tramite «sconto in fattura», un credito d’imposta, che non origina da prestazioni rese dallo stesso, del valore nominale di 110 euro per un prezzo di 98 euro, il «differenziale positivo» di 12 euro non viene tassato come reddito di lavoro autonomo (risposta interpello n. 472/E/2023). Dovrebbe essere irrilevante, per coerenza, anche il «differenziale negativo» di 14 euro, derivante dalla successiva cessione di questo credito da parte del professionista a 96 euro.

Se, invece, il suddetto credito è stato originato da attività professionali dello stesso professionista verso il committente, i due suddetti differenziali (positivo e negativo) sono rilevanti fiscalmente, come reddito di lavoro autonomo (circolare 23 giugno 2023, n. 23/E, paragrafo 6.2.1).