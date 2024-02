Compravendite, esente la scrittura che cambia le modalità di pagamento

Stop al prelievo del 3% sulla scrittura privata con cui si modificano le modalità di pagamento in una compravendita immobiliare. Lo ha chiarito la Cgt di II grado della Puglia nella sentenza 2869/1/2023 (presidente Leuci, relatore Daddabbo). Secondo i giudici l’articolo 9 della Tariffa Parte prima allegata al Dpr 131/86 — che assoggetta all’imposta di registro proporzionale (3%) «gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» — non è applicabile...

