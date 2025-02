Comunicazioni agli investitori, bollo anche su quelle destinate a società veicolo all’estero

Le comunicazioni periodiche inerenti prodotti finanziari inviate alla clientela dai soggetti che a qualsiasi titolo esercitano in Italia attività bancaria, finanziaria o assicurativa sono soggette all’imposta di bollo del due per mille a prescindere dal fatto che il cliente destinatario della comunicazione sia residente o non residente in Italia. Sono escluse le comunicazioni inviate a soggetti – residenti o non residenti – che non rientrino nella definizione di «cliente» in base all’articolo 1, ...

