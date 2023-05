Nella delega fiscale rispunta l’Iri: decisiva l’attuazione su perdite e utili pregressi di Alessandra Caputo

Reddito di impresa per i contribuenti Irpef tassato con applicazione di una aliquota allineata a quella ordinaria Ires. Il disegno di legge delega per la riforma fiscale, ora all’esame della Camera, prevede la possibilità per i contribuenti in contabilità ordinaria di esercitare l’opzione per la determinazione del reddito usando un criterio proporzionale in luogo di quello progressivo.

Nel caso di opzione per questo regime, il reddito d’impresa non concorrerà per trasparenza alla formazione del reddito...