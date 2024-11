Con l’autotutela sostitutiva possibili cambi di rotta negli accertamenti

Il via libera all'autotutela sostitutiva ai danni del contribuente, sancita dalle Sezioni Unite (si vedano gli articoli «L’autotutela sostitutiva peggiora l’atto per il contribuente» e «Autotutela, il rischio è giustificare il principio dell’unicità dell’azione accertativa»), potrebbe consentire anche radicali cambi di impostazione negli accertamenti, pur in presenza di contenziosi in corso. Tanto, con grave pregiudizio del diritto di difesa del contribuente.

Secondo la sentenza n. 30051, l'autotutela...