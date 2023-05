Con il trust familiare il prelievo sui redditi può essere anche «misto» di Sergio Pellegrino









L’atto istitutivo di un trust familiare, nel cui fondo sono stati disposti immobili locati e due partecipazioni societarie, individua come beneficiari del reddito i due figli del disponente. L’atto prevede che ogni anno i canoni di locazione vengano ripartiti dal trustee tra i due beneficiari in parti uguali, mentre non vi è una previsione analoga per le altre tipologie di redditi. Come avviene la tassazione del reddito prodotto dai beni in trust?

1. La natura del trust

Per stabilire la disciplina da seguire...