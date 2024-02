Concordato, accordo valido anche dopo l’uscita dagli Isa

Gli indici sintetici di affidabilità costituiscono la base su cui poggia il concordato preventivo biennale per le partite Iva non forfettarie. Gli intrecci, quindi, tra Isa applicati, cause di esclusione e possibili evoluzioni delle condizioni operative del soggetto concordatario nel biennio oggetto di accordo preventivo, presentano aspetti di criticità che dovranno essere affrontati e risolti.

Il primo presupposto per accedere al concordato preventivo biennale è quello di applicare gli Isa (articolo...