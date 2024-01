Concordato sul doppio binario di decadenza e cessazione

Non tutte le partite Iva potranno accedere al concordato preventivo biennale (Cpb). E una volta ammessi l’accordo potrebbe anche cessare prima della scadenza. La partita per i contribuenti interessati, infatti, si giocherà anche valutando le cause di esclusione e decadenza previste dal decreto.

Cause di esclusione

Il primo presupposto per accedere al concordato preventivo biennale, previsto dal decreto sull’accertamento, è quello che in capo al soggetto interessato si «rendano applicabili» (articolo 10) gli Isa (a prescindere...