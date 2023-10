Concordato con le partite Iva: parte la caccia ai dati del Fisco di Marco Mobili e Giovanni Parente









Il fisco a caccia di dati per far partire il nuovo concordato preventivo per le partite Iva: un obiettivo menzionato espressamente anche nella Nadef, nel tentativo di cambiare la logica delle verifiche da ex post a ex ante. Dal ravvedimento sugli scontrini inserito nel decreto Energia (Dl 131) al rinvio per la trasmissione dei dati di autonomi e mini imprese nel forfettario (la flat tax), l’intenzione è di salvaguardare e allo stesso tempo attivare tutte le possibili fonti di informazioni per far...