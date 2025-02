Concordato preventivo biennale, lo scostamento del 30% del reddito comporta la decadenza

La domanda

Nel calcolare gli importi di reddito da sottoporre a concordato preventivo biennale non ho inserito i dati di rettifica da plusvalenze e ripartizione del reddito con il coniuge. Il calcolo che si è determinato è inferiore a quello che avrebbe dovuto essere, per importi superiori al 30%. La circostanza di non aver apportato modifiche al reddito o ai dati Isa può comportare in questo caso la decadenza dal concordato?

A. S. - Roma