Concordato preventivo biennale, tassazione ordinaria se il reddito 2023 è più basso

La domanda Un lavoratore autonomo in contabilità semplificata, con iscrizione alla gestione separata Inps, con punteggio Isa 2024 (periodo imposta 2023) superiore a 9, ha aderito al concordato preventivo biennale 2024/2025. I redditi concordati sono più bassi rispetto al reddito dichiarato per l'anno d'imposta 2023. Come avverrà la tassazione dei redditi concordati? Avverrà ad aliquote Irpef per scaglioni non avendo un incremento di reddito rispetto all’anno d’imposta 2023 sul quale applicare la Flat Tax prevista dal concordato (10%)? Sarà possibile portare in detrazione dal reddito concordato sia gli oneri detraibili (ad esempio spese mediche, bonus edilizi, ecc.) sia gli oneri deducibili (ad esempio contributi Inps, previdenza complementare)?

C. M. - Milano

Nel caso in cui i redditi concordati siano inferiori rispetto al reddito dichiarato per l’anno di imposta 2023, tali redditi devono essere assoggettati a Irpef progressiva. Soltanto, infatti, in caso di differenza positiva tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta è possibile optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (con aliquote pari al 10% per i contribuenti con punteggio Isa relativo...