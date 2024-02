Concordato preventivo, effetto domino sui redditi dei soci

L’opzione della società fiscalmente trasparente per la definizione preventiva del reddito tassabile nel concordato biennale, trascina in automatico le posizioni dei partecipanti. È l’effetto, tutt’altro che banale, che si ricava dalla lettura delle disposizioni che governano l’eventuale accordo concordatario che società di persone, Srl che hanno esercitato l’opzione in base a quanto previsto dagli articoli 115 e 116 del Tuir e associazioni professionali, saranno chiamate a valutare di qui a qualche...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi