Concordato preventivo con i dati precalcolati Isa

Il provvedimento 192000/2024 delle Entrate approva le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023. Si tratta delle modalità operative per l’acquisizione massiva da parte degli intermediari degli ulteriori dati necessari al calcolo Isa per il periodo d’imposta 2023.

Il...