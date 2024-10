Concordato, ultima chiamata. Leo: «Risorse tutte all’Irpef»

Per il concordato preventivo biennale ultima chiamata. Oggi scade il termine per accettare o meno il patto con il Fisco e le possibilità di un differimento o di una possibile riapertura sono ridotte al lumicino, nonostante gli studi professionali siano in affanno nella gestione delle pratiche dei loro clienti indecisi fino all’ultimo minuto sulla convenienza ad aderire. L’ennesima conferma che la scadenza per aderire sarà oggi è arrivata dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, audito dalle commissioni...

