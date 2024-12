Condomini con i requisiti costretti agli oneri del super sisma bonus

Brutte notizie per condomini e proprietari di fabbricati composti da due a quattro unità immobiliari a prevalenza abitativa. Una risposta ad interpello della Dre Veneto (prot. 907-735/2024) non solo nega l’applicabilità al caso di specie del sismabonus ordinario di cui all’articolo 16 del Dl 63/2013, ma ritiene non percorribili l’accesso alla cessione del credito o dello sconto in fattura pur in presenza di una fattura per lavori preparatori da parte dell’impresa edile, ricevuta e pagata entro il...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi