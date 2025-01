Conferimenti di partecipazioni, realizzo controllato per le holding di famiglia

L'articolo 17 del Dlgs 192/2024 contiene importanti novità in tema di permute e conferimenti di partecipazioni. La materia è contenuta negli articoli 175 e 177 del Tuir che, in deroga al criterio del valore normale, prevedono forme di «realizzo controllato» o «neutralità indotta» per varie tipologie di conferimenti o permute di partecipazioni, e nell'articolo 178, comma 1, lett. f) del Tuir che prevede un regime di neutralità fiscale delle permute o conferimenti di azioni o quote attraverso i quali una società di capitali residente nell'Unione europea acquisisca o integri il controllo di un'altra società residente in un altro Stato membro. Ciò premesso, esaminiamo le novità in vigore per le operazioni attuate dal 31 dicembre 2024.