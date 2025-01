Consultazioni catastali telematiche gratuite. Frazionamenti più facili

In attuazione del Dlgs n. 139/2024, dal 1° gennaio 2025 le consultazioni catastali telematiche saranno gratuite; ne disciplina le modalità di attuazione il provvedimento n. 460187 del 30 dicembre del direttore dell’agenzia delle Entrate. La disposizione vale tanto per gli utenti Sister quanto per i contribuenti comuni che possono accedere ai dati dall’area riservata su Fisconline. Per i primi sarà soppresso anche l’onere annuo finora corrisposto per l’accesso alle banche dati, a titolo di contributo...

