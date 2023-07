Cooperative compliance verso l’estensione anche alle persone fisiche di Jean Marie Del Bo









La cooperative compliance è destinata a diventare sempre più centrale nel percorso della riforma fiscale. Non solo perché, come prevede il testo del disegno di legge delega, allargherà il suo perimetro ma anche perché in Senato probabilmente verrà estesa anche alle persone fisiche. L’indicazione è venuta da Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera, a margine del convegno dedicato a «Compliance fiscale e regime di adempimento collaborativo» che si è svolto all’Università Cattolica...