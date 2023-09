Cooperative sociali, Iva al 5% sulle attività per persone svantaggiate di Raffaele Rizzardi

Link utili Scheda: Iva negli enti non commerciali Studio Associato CMNP Sistema Frizzera

Le risposte delle Entrate a Speciale Telefisco 2023









Il regime Iva degli enti del terzo settore va distinto nettamente tra i soggetti del relativo codice e le imprese sociali, nozione che comprende le cooperative sociali, di cui al Dlgs 112/2017. Queste ultime sono sempre soggetti Iva, per gli altri Ets dipende dall’attività esercitata.

In primo luogo la nozione di «Ets non commerciale» non è significativa per applicare o meno le norme dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto la non commercialità dei redditi non coincide con quella rilevante ai fini...