Corsi musicali esenti Iva se svolti da istituti riconosciuti dalla Pa

La domanda

In seguito alla richiesta di affidamento per il servizio della didattica dei corsi musicali da parte di un’istituzione musicale comunale e di una scuola di musica riconosciuta dalla Regione, dove entrambe garantiranno l’utilizzo dei propri locali e di tutta la strumentazione ed attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento delle lezioni, è stato chiesto alla Pro Art Factory Società cooperativa il personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni didattiche ed educative. La Pro Art Factory Società cooperativa musicale a.r.l. chiede se è possibile applicare l’esenzione Iva per le prestazioni educative e didattiche, ai sensi dell’articolo 10, n. 20), del Dpr 633/72, svolte per conto di un istituzione musicale comunale e di una scuola di musica riconosciuta dalla Regione, sotto la loro vigilanza e controllo.

G. G. - Ascoli Piceno