Concordato preventivo, come rispondere alle lettere di compliance

Un contribuente Isa, che non ha aderito al Cpb entro il termine ordinario del 31 ottobre 2024, in data 4 dicembre ha ricevuto dall’agenzia delle Entrate una lettera di compliance che evidenzia delle anomalie sulla dichiarazione dei redditi-periodo d'imposta 2023. In particolare, viene evidenziato che il reddito dichiarato è inferiore a quello medio dei dipendenti del settore. Qual è il comportamento che il contribuente deve adottare?