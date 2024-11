Concordato biennale, calcola online la convenienza e ottimizza la tua gestione fiscale

Aderire a questa soluzione, presentata ai contribuenti come un’opportunità strategica per stabilire in via anticipata i redditi imponibili per un biennio, richiede una scrupolosa analisi preliminare per massimizzare i vantaggi offerti. E’ necessario valutare la propria situazione fiscale e comprendere pienamente i benefici e le eventuali criticità.

Tre le fasi principali del processo di adesione: dalla verifica di eventuali incompatibilità alla valutazione dei maggiori imponibili rispetto ai dati storici, fino alla comparazione con il budget per valutare la convenienza. Vediamone una simulazione.