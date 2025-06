CPB ed apertura nuova attività nell'anno 2024

La domanda Una Srl che esercita l’attività di pubbliche relazioni e comunicazione ha aderito al concordato preventivo biennale. Nell’anno 2024 inizia un’attività di commercio all’ingrosso e presenta i seguenti ricavi a fine anno: 145.000 euro di vendite pari al 44% e 186.000 euro di ricavi delle prestazioni pari al 56%. Nell’anno 2024 la Srl dovrà compilare gli Isa per l’attività di pubbliche relazioni e comunicazione poiché resta prevalente anche se la Srl diventa multiattività. Resta valido il concordato preventivo biennale?

G. M. - Napoli

Il concordato preventivo biennale (Cpb) resta valido anche se la società nel 2024 diventa "multiattività", purché permanga la prevalenza dell’attività oggetto del Cpb. L’articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto Cpb prevede una specifica causa di esclusione nei casi in cui «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista...