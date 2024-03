Crediti d’imposta: il recupero passerà dagli atti esecutivi

Accertamento esecutivo esteso agli avvisi di recupero dei crediti d’imposta e delle agevolazioni non spettanti, agli atti di irrogazione sanzioni e agli atti relativi alle imposte indirette sui trasferimenti. Lo schema di decreto attuativo sulla riscossione, in coerenza con la legge delega, che prevede il graduale superamento del ruolo, indica gli atti ai quali si dovrà applicare la procedura accelerata di riscossione. In proposito, si ricorda che l’accertamento esecutivo consente al Fisco di aggredire...

