Le rate sospendono la prescrizione per gli altri debitori

La pendenza di una procedura di rateazione nei confronti di uno dei debitori sospende i termini di prescrizione anche nei confronti degli altri condebitori. Lo schema di decreto completa il set delle nuove regole in materia di recupero nei riguardi dei coobbligati (ad esempio, soci di società di persone per i debiti della società), sia paritetici che dipendenti, introdotte con la riforma dello Statuto del contribuente, in vigore dal 18 gennaio scorso.

Nella disciplina antecedente la riforma, secondo...