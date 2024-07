Crediti di imposta inesistenti e non spettanti, luci e ombre sui nuovi elementi distintivi

Con il Dlgs 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2024 è stata approvata la riforma del sistema sanzionatorio, apportando qualche modifica, rispetto al testo approvato in via preliminare lo scorso febbraio, alle ipotesi rappresentative dei crediti di imposta inesistenti e non spettanti. L'obiettivo perseguito dal legislatore è un maggior rigore e chiarezza nella distinzione tra le predette fattispecie. L'intento è stato parzialmente raggiunto. Alcune fattispecie sono state specificamente categorizzate. Rimane però una significativa zona grigia, causata dalla problematica sovrapposizione della fattispecie di inesistenza, per assenza dei requisiti oggettivi o soggettivi, con quella di non spettanza nell'ipotesi di crediti fondati «su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito».