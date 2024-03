Crediti ritenuti inesistenti dal Fisco: l’impresa deve provare le sue ragioni

Se l’ufficio provvede al recupero di alcuni crediti ritenuti inesistenti, documentando l’esistenza di una frode, tocca al contribuente provare che tali crediti non erano fittizi e smentire la ricostruzione dei fatti operata dal Fisco. Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 del Dlgs n. 546/1992, in base al quale gli uffici devono provare le violazioni contestate con l’atto impugnato, non stravolge infatti l’ordinaria ripartizione dell’onere della prova e non addossa tutto l’onere probatorio all’amministrazione...

