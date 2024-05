Rimborso Iva anche sui lavori all’immobile locato

Così come è ammessa la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta su lavori di ristrutturazione o manutenzione realizzati sull’immobile assunto in locazione – a condizione che vi sia un nesso di strumentalità con l’attività svolta dal locatario – in pari misura è ammesso il diritto al rimborso dell’imposta. Questo il principio affermato dalla sentenza n. 13162/2024 delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, depositata ieri, che dovrebbe concludere un nutrito contenzioso tra imprese...

