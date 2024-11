Crediti R&S, la via della certificazione per chi non ha aderito alla sanatoria

Il riversamento spontaneo dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo (articolo 5, commi 7-12, del Dl 146/2021) non ha riscosso il successo sperato. E ciò nonostante i numerosi benefici (azzeramento delle sanzioni, degli interessi e non punibilità per il delitto di indebita compensazione ex articolo 10-quater del Dlgs 74/2000) e il tentativo di ravvivare in extremis l’interesse attraverso il Ddl di Bilancio che, a pochi giorni dalla scadenza del 31 ottobre, ha previsto un contributo in conto capitale...

