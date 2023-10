Credito d’imposta non indicato: l’agevolazione resta utilizzabile di Giorgio Gavelli









Verranno aumentati i limiti per le compensazioni “libere” per i soggetti che accedono al regime premiale derivante dagli indicatori di affidabilità fiscale (Isa). Inoltre, la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ove spettanti, non comporterà la decadenza dal beneficio. Sono due novità (entrambe positive per i contribuenti) contenute nella bozza di decreto legislativo attuativo della riforma fiscale approvato ieri dal Consiglio dei ministri...