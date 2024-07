Credito d’imposta Zes unica, volata finale per la comunicazione delle spese

La comunicazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2024 può essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, unicamente in via telematica utilizzando il software “Zes Unica”, il cui modello di comunicazione è stato reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia dallo scorso 12 giugno.

Da tale data, e fino al 12 luglio, ...