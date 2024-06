Speciale Telefisco in agenda il 19 settembre. Spazio ai suggerimenti per scegliere i temi

Telefisco riapre la partita dei chiarimenti. L’appuntamento è per giovedì 19 settembre con «Speciale Telefisco 2024 – Le novità fiscali per professionisti e imprese», in diretta streaming dalle ore 9 alle 13. Anche quest’anno, dunque, Telefisco raddoppia con un’ulteriore opportunità di aggiornamento dopo quella consueta di inizio anno. Una seconda chiamata che coincide con la ripresa dell’attività di studi professionali e imprese per dare certezze sulle novità e sugli adempimenti che caratterizzano questo periodo dell’anno.

Il quadro

Siamo nel pieno di una fase ricchissima di novità. La riforma fiscale ha, infatti, previsto una serie di interventi che connoteranno i prossimi mesi: basti pensare, per citare solo alcune delle misure con effetti più ravvicinati, al concordato preventivo biennale oppure alle nuove regole in materia di Irpef e Ires, alla revisione delle sanzioni e del ravvedimento o anche alle previsioni in materia di contraddittorio preventivo e accertamento con adesione. Misure alle quali si affiancano molti altri interventi che caratterizzano questa stagione di riforme. A queste novità si aggiungono anche quelle che caratterizzano, per così dire, la vita quotidiana di professionisti, imprese e contribuenti. Pensiamo a tutti gli adempimenti che sono legati alla chiusura della dichiarazione dei redditi oppure alle novità che si preparano in materia di Iva, bilanci, sostenibilità e responsabilità dei sindaci.

Il sondaggio

Il quadro, dunque, è estremamente articolato. Per tutti questi motivi, anche quest’anno, Il Sole 24 Ore ha scelto di ripetere l’esperienza di coinvolgimento diretto dei lettori nella selezione e nelle indicazioni dei temi di maggiore rilevanza. Coloro che si sono iscritti all’edizione di Telefisco del 1° febbraio 2024 riceveranno a partire da giovedì 27 giugno un breve questionario attraverso il quale potranno indicare le materie che ritengono di maggiore interesse per la ripresa dell’attività degli studi professionali e delle imprese che si svolgerà a settembre. I risultati del sondaggio verranno, poi, esaminati da parte della redazione e dagli esperti del Sole 24 Ore per definire entro il 10 luglio il programma dell’evento. Programma che, va detto fin d’ora, potrà poi variare nel corso del mese di agosto e di settembre a fronte di possibili novità.

L’evento

Speciale Telefisco è in programma giovedì 19 settembre dalle 9 alle 13. L’evento si svolgerà in modalità streaming e prevederà una serie di relazioni alle quali si accompagneranno interviste, approfondimenti e confronti sulle novità del momento. Un modo per prepararsi in modo agile ma efficace alla ripresa dell’attività negli studi professionali e nelle aziende.

Le formule

Due le formule che consentiranno di seguire Speciale Telefisco. La formula Telefisco Base consentirà di accedere gratuitamente alla diretta del 19 settembre e di poter inviare quesiti al forum dell’Esperto risponde. La formula Telefisco Advanced, a pagamento, sarà, invece, strettamente legata a Master Telefisco, il percorso formativo in materia tributaria del Sole 24 Ore la cui nuova stagione partirà a ottobre. L’accesso alla formula Telefisco Advanced darà ovviamente diritto, come previsto per quella Base, ad assistere alla diretta del 19 settembre (sempre previa registrazione) e a poter inviare quesiti al forum dell’Esperto risponde. Inoltre, chi aderisce alla formula Advanced, potrà fruire dell’intera giornata dei lavori di Speciale Telefisco in differita, così da poter organizzare con maggiore libertà i propri impegni. Ma non è tutto. Perché Speciale Telefisco Avanced offrirà la possibilità di seguire le 12 sessioni formative di Master Telefisco degli ultimi tre mesi dell’anno (con un incontro alla settimana di due ore visionabile anche in differita). Questi appuntamenti consentiranno di costruire una linea di continuità con gli argomenti trattati nella diretta di Speciale Telefisco, dando l’opportunità di approfondire ulteriormente con i nostri Esperti le novità più rilevanti della fine del 2024.