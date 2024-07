Art bonus per il restauro del teatro ma non per gli spettacoli

Art bonus: il beneficio fiscale scatta per le liberalità destinate alla Fondazione del Terzo settore per la manutenzione e restauro del teatro pubblico, non anche per la gestione e realizzazione delle attività. È quanto chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 133/2024, in merito ai criteri oggettivi di ammissione al beneficio fiscale dell’art bonus (articolo 1 del Dl 83/2014). Quest’ultimo, difatti, attribuisce un credito d’imposta pari al 65% per persone fisiche, enti e società...

