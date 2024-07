Residenza all’estero, la Convenzione guida il rimborso delle ritenute sulla pensione

Il cittadino italiano, pensionato residente in Turchia, ha diritto ad ottenere il rimborso delle ritenute alla fonte Irpef operate dall’Inps sul reddito da pensione percepito. Così si è pronunciata la Cassazione, con la sentenza 10308/2024, che ha statuito che l’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Turchia prevede che la pensione percepita dal residente all’estero debba essere tassata solo in tale Stato di residenza, e non anche in Italia.

In tema di doppia...