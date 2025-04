Credito d’imposta ZLS: approvati i modelli di comunicazione

Alla luce della riapertura dei termini per richiedere il credito d’imposta per gli investimenti realizzati nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2025 sono stati approvati i modelli per la Comunicazione (c.d. preventiva) e per la Comunicazione integrativa e le relative istruzioni.

Il credito d’imposta

L’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, così detto “Milleproroghe...