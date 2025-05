Credito per imposte estere, basta la certificazione del datore oltreconfine

Il credito per le imposte pagate all’estero va riconosciuto anche in assenza di un’attestazione formale rilasciata dalla pubblica autorità fiscale del Paese estero che certifichi che l’imposta è stata definitivamente acquisita all’erario, se tale circostanza emerge indirettamente dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro che ha agito come sostituto d’imposta. È il principio espresso dalla sentenza 674/7/2025 della Cgt Calabria, che ha rigettato l’appello dell’agenzia delle Entrate.

La vicenda...