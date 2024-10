Credito su imposte estere, più margini per il rimborso

Le corti di merito virano nella stessa direzione della Cassazione sul credito per le imposte assolte all’estero. Secondo i giudici di legittimità – in base alla maggior parte dei trattati – tale tax credit spetta nel caso in cui il reddito venga assoggettato per legge a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

Il caso sottoposto alla Cassazione riguardava una persona fisica residente in Italia che aveva percepito un dividendo da una società residente negli Stati Uniti senza l’intervento...