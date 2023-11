Credito Iva bloccato per pignoramento: sì agli interessi di Alessia Urbani Neri

La Cgt di Roma con la sentenza n. 9844/21/2023 (presidente Nicastro, relatore Papa) ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che l’agenzia delle Entrate non poteva sospendere il pagamento degli interessi sul credito Iva soggetto a vincolo per effetto del pignoramento presso terzi, visto che la speciale normativa fiscale non prevede la sospensione degli interessi sui rimborsi Iva per inesigibilità del credito sottoposto a pignoramento.

L’ufficio fiscale aveva negato il rimborso sugli interessi...