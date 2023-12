Credito non spettante se l’assenza di elementi emerge dall’automatizzato

Il credito è sempre non spettante quando la mancanza degli elementi costitutivi dello stesso è potenzialmente riscontrabile con le procedure di controllo automatizzate. Ne deriva che la sanzione irrogabile sarà, in tali casi, quella del 30% e non quella dal 100% al 200%. Tale distinzione, inoltre, ha valenza sin dall’origine e non solo a decorrere dal 2016, anno di entrata in vigore della riforma del regime sanzionatorio. E infine, i medesimi criteri trovano applicazione anche ai fini penali. Queste...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi