Credito ricerca e sviluppo, il brevetto di utilità fa scattare il requisito di «novità» di Giulia Pulerà e Stefano Sereni

La contestazione di un credito di imposta ricerca e sviluppo indebitamente fruito per asserita violazione del cosiddetto «manuale di Frascati», in quanto mancante del requisito dell’innovazione assoluta, deve essere considerato un credito non spettante e non inesistente. Ne consegue che i termini di decadenza del potere di rettifica dell’agenzia delle Entrate sono quelli ordinari e non gli otto anni previsti per il credito inesistente.

In ogni caso, poi, se l’impresa ha brevettato la ricerca per la...