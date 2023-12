Cripto-attività, i chiarimenti non superano alcune criticità operative

L’agenzia delle Entrate con la Cm 27 ottobre 2023, n. 30/E, ha fornito i chiarimenti sulla disciplina fiscale delle cripto-attività a seguito delle novità introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023): l’arresto, tuttavia, non supera alcune criticità operative in ordine all’ambito applicativo delle nuove disposizioni.



Disciplina delle cripto-attività

La legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), come noto, ha per la prima volta introdotto nei commi 126-147 una specifica disciplina tributaria per le cripto-attività.

L’agenzia delle Entrate fin dal 15 giugno 2023 ha pubblicato in consultazione una bozza di circolare con la quale ha fornito una panoramica sulle novità introdotte dal Legislatore con la possibilità per i soggetti interessati (esperti, professionisti, associazioni di categorie) di inviare osservazioni e proposte di modifica o di...