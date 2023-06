Cripto-attività, regolarizzazione solo per le attività di provenienza lecita di Valentino Tamburro

Link utili Scheda: Bitcoin e Cripto-attività Francesco Avella Dossier e monografie

Sulle criptovalute il Governo prende tempo: slitta al 30 settembre l’imposta sostitutiva - di Marco Mobili e Giovanni Parente

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il provvedimento delle Entrate che disciplinerà le modalità per la regolarizzazione delle violazioni tributarie connesse alla detenzione o negoziazione di cripto-attività, in corso di emanazione, conterrà la disciplina attuativa delle disposizioni introdotte dai commi 138 e seguenti della legge di Bilancio del 2023. Considerato che la normativa primaria non prevede un termine per la presentazione dell’istanza di regolarizzazione, sarà il provvedimento in questione a stabilire anche tale scadenza. ...