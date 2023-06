Sulle criptovalute il Governo prende tempo: slitta al 30 settembre l’imposta sostitutiva di Marco Mobili e Giovanni Parente









Sulle criptovalute il Governo prende più tempo. In attesa di completare il quadro delle regole introdotte per la tassazione con l’ultima legge di Bilancio, si prospetta una ridefinizione del calendario. L’ufficialità per il momento riguarda la possibilità di rivalutazione con l’imposta sostitutiva del 14% (evitando così la più onerosa tassazione del 26%). I termini sarebbero scaduti il 30 giugno. Così il ministero dell’Economia ha giocato d’anticipo con la tecnica ormai consolidata nel tempo del “...