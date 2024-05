Criptoattività, dal 2026 scambio automatico dati tra i paesi Ue

Dal 1° gennaio 2026 diverrà obbligatorio lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda le cripto attività e per i ruling fiscali conclusi con privati relativi ad operazioni di rilevante entità ovvero ruling che fissano per il destinatario la sua residenza fiscale.

Queste sono due degli effetti che scaturiranno dal recepimento in Italia, in base al disegno di legge di delegazione europea 2024 (approvato il 24 maggio dal Consiglio dei ministri), della direttiva 2023/...