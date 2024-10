Crisi coniugale, esente la cessione dell’immobile non di proprietà comune

L’esenzione fiscale prevista dall’articolo 19 della legge 74/1987 è applicabile a tutti gli atti posti in essere dalla coppia che rientrano nel concetto di «negoziazione globale» in quanto volti a definire in modo stabile la crisi coniugale. Lo ha ribadito la Cgt di Roma nella sentenza n. 6195/33/2024 (presidente Papa, relatore Pezzella).

Nel caso esaminato, mediante la notifica di avviso di liquidazione, l’agenzia delle Entrate contestava l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime...