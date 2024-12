Da gennaio la tagliola del discarico automatico

Dal 2025 per i tributi locali si apre un nuovo contesto normativo dettato dal Dlgs 110/2024. La riforma impatta sulle scelte dei Comuni, in quanto si corre il rischio che molte delle posizioni affidate all’agenzia delle entrate-Riscossione ritornino sotto la responsabilità del Comune, in quanto non incassabili secondo Ader.

È la conseguenza del «discarico automatico», che si verifica, salvo eccezioni, quando le somme non sono incassate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’...